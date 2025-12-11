Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nur wenig Impulse erhalten. Der SMI pendelte um die Nulllinie und schloss schliesslich leicht im Minus. Die Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB), den Leitzins bei null Prozent zu belassen, schlug keine grossen Wellen. Die SNB habe wie erwartet entschieden, hiess es am Markt. Die meisten Experten gehen nun auch im kommenden Jahr von unveränderten Zinsen aus, wie aus ersten Kommentaren ...

