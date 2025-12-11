Im RuMaS Express-Service wurde bereits am vergangenen Sonntag ein Einstieg beim Premium-Modeunternehmen aus Metzingen empfohlen. Diese Empfehlung zielte darauf ab, von einer möglichen Kurserholung zu profitieren. Am heutigen Tag wurde der vorgeschlagene Einstiegskurs von 35,70 Euro erreicht, insgesamt wurden heute Morgen auf Xetra um 9:39:58 Uhr 2.539 Aktien zu diesem Kurs umgesetzt. Diese Transaktion verdeutlicht die Kaufkraft und das Engagement ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS