UniCredit und CDP haben Italiens erste tokenisierte Minianleihe über 5 Millionen Euro für E4 Computer Engineering herausgegeben. Die Anleihe ist vollständig digitalisiert.UniCredit SpA und Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) haben Italiens erste vollständig tokenisierte Minianleihe auf einer öffentlichen Blockchain für E4 Computer Engineering in Übereinstimmung mit dem FinTech-Dekret herausgegeben. Die Anleihe über 5 Millionen Euro, für die SACE (italienisches Kreditversicherungsunternehmen) zu 50 Prozent bürgt, wurde zu gleichen Teilen von UniCredit und CDP unterzeichnet. Sie hat eine Laufzeit von sechs Jahren und eine einjährige Vortilgungsfrist. Der Erlös dient der Erweiterung des …

