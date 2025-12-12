Während die Börsen scheinbar nur eine Richtung kennen, deuten selektive Kursrücksetzer auf verborgene Chancen hin. Für Anleger mit Weitblick können solche Momente den Einstieg in fundamentale Werte zu einem attraktiven Preis bieten. Drei auffällige Beispiele sind der Sportartikelhersteller Puma, der Finanzierer für Erneuerbare Energien RE Royalties und der Softwareanbieter TeamViewer. Ihre aktuellen Schwächen laden zu einer entscheidenden Frage ein: Handelt es sich um temporäre Rückschläge oder um unterschätzte Wendepunkte? Eine Analyse von Puma, RE Royalties und TeamViewer zeigt, wo die Opportunitäten liegen.

