Am vergangenen Freitag zeigte die TeamViewer-Aktie eine starke Performance und legte am Handelsplatz Xetra um über 4 Prozent zu. Dieses Kursplus führte zudem zur Generierung eines frischen Kaufsignals, das das Interesse vieler Anleger geweckt hat. Im Zusammenhang mit dem mentalen Stoppkurs, den RuMaS genannt hatte, ist anzumerken, dass es oft schwierig ist, diesen so zu wählen, dass er nie unterschritten wird. In der zurückliegenden Handelswoche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS