EQS-News: Berger Montague
/ Schlagwort(e): Rechtssache
BITTE LESEN SIE DIESE MITTEILUNG AUFMERKSAM DURCH, DA DIES AUSWIRKUNGEN AUF IHRE RECHTE HABEN KANN
TORONTO, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Diese Mitteilung richtet sich an alle natürlichen und juristischen Personen, mit Ausnahme bestimmter mit den Beklagten verbundener Personen, unabhängig von deren Wohnsitz oder Sitz, die Ithaca Energy Inc, jetzt bekannt als Ithaca Energy Limited ("Ithaca"), am oder nach dem 9. Oktober 2014 auf dem Sekundärmarkt gekauft oder anderweitig erworben haben und einige oder alle dieser Wertpapiere bis nach Handelsschluss am 24. Februar 2015 gehalten haben ("Sammelkläger" und die "Sammelklägergruppe").
ZWECK DIESER BEKANNTMACHUNG
DIE KLAGE
Der Vergleich der Klage, der kein Schuldanerkenntnis seitens des Beklagten beinhaltet, wurde am 7. August 2025 von Richter Neufeld genehmigt. Diese Mitteilung enthält eine Zusammenfassung des Vergleichs.
ZUSAMMENFASSUNG DER VERGLEICHSBEDINGUNGEN
WIE MAN EINEN ENTSCHÄDIGUNGSANTRAG STELLT:
DIE ANTRÄGE AUF ENTSCHÄDIGUNG MÜSSEN BIS ZU FOLGENDEN ZEITPUNKTEN EINGEHEN
Jedes Mitglied der Sammelklägergruppe muss bis zum 5. Januar 2026 ein ausgefülltes Anspruchsformular einreichen, um an dem Vergleich teilnehmen zu können. Das Antragsformular kann unter https://bergermontague.ca/cases/ithaca-energy-inc/ abgerufen oder heruntergeladen werden oder telefonisch bei der Verwaltungsstelle unter der Nummer 647.598.8772 (Durchwahl 2) angefordert werden. Wenn Sie bis zum 5. Januar 2026 kein ausgefülltes Antragsformular einreichen, erhalten Sie keinen Teil des Netto-Vergleichsbetrags.
Das Gericht ernannte Berger Montague (Canada) PC zum Verwalter des Vergleichs, der unter anderem folgende Aufgaben hat (i) Anspruchsformulare entgegenzunehmen und zu bearbeiten; (ii) über die Berechtigung zur Entschädigung zu entscheiden; und (iii) den Netto-Vergleichsbetrag an berechtigte Sammelkläger zu verteilen. Das Antragsformular ist über das gesicherte Online-Antragssystem unterhttps://bergermontague.ca/cases/ithaca-energy-inc/ und https://jssbarristers.ca/class-actions/ithaca-energy-inc/ an den Verwalter zu übermitteln. Ein Antragsformular in Papierform können Sie nur einreichen, wenn Sie keinen Internetzugang haben. Das Antragsformular in Papierform kann per Post oder Kurier an folgende Adresse geschickt werden:
Ithaca Administrator
FRAGEN
Berger Montague (Kanada) PC
JSS Barristers
INTERPRETATION
Diese Bekanntmachung wurde vom Gerichtshof genehmigt. Fragen zu den in dieser Bekanntmachung genannten Punkten sollten NICHT an den Gerichtshof gerichtet werden.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/232479/berger_montague.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bekanntmachung-uber-die-genehmigung-eines-vergleichs-ithaca-energy-inc-jetzt-bekannt-als-ithaca-energy-limited-securities-class-action-securities-class-action-302639905.html
12.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2244516 12.12.2025 CET/CEST