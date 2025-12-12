Trigg Minerals beginnt mit Bohrungen im Antimony Canyon

Anzeige / Werbung

Werbung - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Trigg Minerals (ISIN: AU0000046021)

Genehmigung durch Utah-Behörden und Ernennung des Auftragnehmers beschleunigen Erkundung hochgradiger Antimon-Ziele

Regulatorischer Meilenstein ebnet Weg für Bohrbeginn

Trigg Minerals Limited (ISIN: AU0000046021) hat eine vorläufige Genehmigung von der Utah Division of Oil, Gas and Mining (DOGM) für die erste Bohrkampagne beim Antimony Canyon-Projekt erhalten. Die endgültige Genehmigung wird nach Hinterlegung der erforderlichen Sicherheitsleistung erteilt, was in den nächsten Tagen erwartet wird.

Die Genehmigung erlaubt die Errichtung von 24 Bohrplätzen sowie Diamantkernbohrungen auf den zu 100% im Eigentum von Trigg stehenden "Patented Mining Claims". Durch den ausschließlichen Fokus auf Privatland konnte der Genehmigungsprozess erheblich beschleunigt und mögliche bundesstaatliche Verzögerungen vermieden werden. Die Standortvorbereitungen sind abgeschlossen, und der Bohrbeginn ist für Ende Dezember 2025 geplant.

Strategie mit Privatland ermöglicht beschleunigte Exploration

"Die Genehmigung der Bohrungen im Antimony Canyon ist ein bedeutender Meilenstein, der Trigg vom Explorer zum aktiven Entwickler im US-Markt für kritische Mineralien macht", sagte Geschäftsführer Andre Booyzen. "Unsere Strategie, uns zunächst auf die Patented Claims zu konzentrieren, zahlt sich aus. So können wir durch das Eigentum an Privatland Genehmigungen effizient sichern und mögliche Verzögerungen auf Bundesebene vermeiden."

Diese erste Phase der Bohrungen wird zur Entwicklung einer umfassenderen Strategie beitragen, einschließlich potenzieller Pilot-Mining-Aktivitäten im Jahr 2026. Das Unternehmen hat mehr als 380 zusätzliche Claims abgesteckt, um ein Explorationsgebiet im Distriktmaßstab zu konsolidieren.

Hochgradige Zielzonen werden von Spezialunternehmen gebohrt

Energold Drilling USA wurde mit der Durchführung des Diamantkernbohrprogramms beauftragt. Zum Einsatz kommen heli-transportierbare S4-Ranger-Bohranlagen. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Energold Drilling, einem erstklassigen Auftragnehmer mit globalem Ruf für Arbeiten in schwierigem Gelände. Der Einsatz heli-portabler Rigs reduziert unsere Umweltbelastung erheblich", so Booyzen.

Die Bohrungen zielen auf den "Salt n Pepper"-Tuffhorizont ab, der bereits Bonanza-Gehalte von 33,2% Sb und 29,4% Sb in Kanalschnitten geliefert hat. Zielgebiete sind unter anderem das Little Emma-Projekt (21 Bohrungen) sowie das Gem-Projekt (3 Bohrungen), wo Analyseergebnisse von 17,94% Sb vorliegen.

Winterfeste Infrastruktur sichert durchgehende Arbeiten

Der Bohrvertrag umfasst Maßnahmen zur Wintertauglichkeit, darunter Leitungserhitzer und Torpedoheizungen für einen kontinuierlichen Wasserfluss und Betrieb. Eine gesicherte Anlage zur Protokollierung und Bearbeitung von Bohrkernen wurde auf Privatland eingerichtet. Die Logistik für den Lufttransport der Bohranlagen über die Canyonwände ist vorbereitet.

Trigg hat zudem SLR Consulting (USA) mit der Umsetzung strenger QA/QC-Verfahren beauftragt. Umwelt- und Kulturgutachten haben keine archäologischen Fundstellen im betroffenen Gebiet festgestellt.

Starke Position im Markt für kritische Rohstoffe

Triggs Patented Claims bieten Eigentumsrechte in "Fee Simple"-Form und sind von bundesrechtlichen Genehmigungsverfahren gemäß NEPA ausgenommen - ein klarer Vorteil in regulatorischer Hinsicht. Die Claims umfassen historische Minen mit freiliegender Stibnit-Mineralisierung und bieten sofortige hochgradige Bohrziele.

Das Unternehmen verfolgt das Ziel, ein vertikal integrierter, konfliktfreier Anbieter von Antimon und Wolfram für westliche Märkte zu werden. Mit abgeschlossenen Vorbereitungen und gesicherter Genehmigung steht der Bohrbeginn im Antimony Canyon unmittelbar bevor.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03035431-6A1302497&v=undefined

Lassen Sie sich in den Verteiler für Trigg Minerals Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Trigg Minerals Ltd" oder "Nebenwerte".

Trigg Minerals Ltd

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Trigg Minerals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Trigg Mineral. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Iondrive können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Trigg Minerals einsehen: https://trigg.com.au/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Trigg Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Trigg Minerals beginnt mit Bohrungen im Antimony Canyon appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000046021