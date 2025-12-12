Der DAX hat sich am Donnerstag stark präsentiert. Er ging mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 24.294,61 Zählern aus dem Handel. Und auch der Start in den letzten Handelstag der Woche sieht freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,4 Prozent höher auf 24.390 Punkte.Auf der Terminseite ist es heute sehr ruhig. Im Blickfeld dürfte die Aktie von Broadcom stehen. Das Unternehmen hatte am Donnerstag nach US-Börsenschluss Zahlen gemeldet. Zunächst konnte die Aktie ...

