Der DAX dürfte am Freitag weiter steigen und das Hoch des Monats November ansteuern. Das lag - bevor der deutsche Leitindex in den darauffolgenden Tagen auf ein Tief unter 23.000 Punkte sackte - bei 24.441 Zählern. Zum Rekordhoch von Anfang Oktober bei 24.771 Punkten wäre der DAX dann nur noch einen Katzensprung entfernt. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisiert der X-DAX ein Plus von 0,4 Prozent auf 24.394 Punkte. Nach anfänglicher Enttäuschung über Oracles Quartalszahlen und ...

