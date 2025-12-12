Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 12
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|11/12/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.42
|Shrs:
|114,100,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,582
|10,598
|09:10
|10,584
|10,596
|09:10
|Zeit
