NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Buy" belassen. Mohammed Moawalla erwartet anhaltend robuste Dynamik im Bereich S4/Hana, wie er am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht der Walldorfer Ende Januar schrieb. Die Aktie sei mit der Branche abgerutscht, dabei biete sie ihre ganz eigene Anlagestory./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 02:22 / GMT

