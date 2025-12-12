© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-Bildfunk

Kaum ein Analyst war kritischer als Adrien Rabier - jetzt dreht er komplett. Die Aktie sei überverkauft, die Panik übertrieben, die Aussichten intakt.Die Rheinmetall-Aktie hat in den vergangenen Wochen deutlich nachgegeben und notiert laut Bernstein inzwischen "nahe einem Bärenmarkt". Analyst Adrien Rabier stufte den Wert nun von "Market-Perform" auf "Outperform" hoch. Die rund 20-prozentige Korrektur habe "ein außergewöhnliches Unternehmen mit einer normalen Bewertung" hinterlassen. In den Kursen spiegele sich inzwischen "ein übermäßig pessimistisches Szenario", sagte Rabier. "Was heute eingepreist ist, kommt einem Bären-Szenario nahe." Der Rücksetzer fiel in eine Phase, in der europäische …