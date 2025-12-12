DJ Rheinmetall erhält Auftrag für Skyranger aus den Niederlanden
DOW JONES--Rheinmetall hat einen Auftrag für mobile Luftverteidigungssysteme aus den Niederlanden erhalten. Das Verteidigungsministerium des Landes hat eine zweistellige Zahl von Skyranger-Flugabwehrsystemen geordert, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Auftragswert liege im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die ersten Skyranger-Waffenplattformen sollen Ende 2028 ausgeliefert werden, die letzte Lieferung Ende 2029. Ein großer Teil der Wertschöpfung soll vor Ort in den Niederlanden erfolgen.
