KI-Hype oder kühle Kalkulation? AXA stemmt sich bewusst gegen milliardenschwere KI-Wetten und setzt stattdessen auf Disziplin, stabile Erträge und attraktive Ausschüttungen. Analysten sehen Potenzial, das Chartbild hellt sich auf - und die Dividende überzeugt. Können Anleger jetzt wieder zugreifen?Der französische Versicherungsriese AXA setzt beim Thema Künstliche Intelligenz bewusst auf Augenmaß. Statt milliardenschwere Wetten auf eigene Rechenzentren einzugehen, fährt der Konzern laut Chief Investment ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.