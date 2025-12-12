KI-Hype oder kühle Kalkulation? AXA stemmt sich bewusst gegen milliardenschwere KI-Wetten und setzt stattdessen auf Disziplin, stabile Erträge und attraktive Ausschüttungen. Analysten sehen Potenzial, das Chartbild hellt sich auf - und die Dividende überzeugt. Können Anleger jetzt wieder zugreifen?Der französische Versicherungsriese AXA setzt beim Thema Künstliche Intelligenz bewusst auf Augenmaß. Statt milliardenschwere Wetten auf eigene Rechenzentren einzugehen, fährt der Konzern laut Chief Investment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär