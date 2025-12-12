© Foto: Marijan Murat - dpaEin Jahrzehnt der Superlative: Mizuho erwartet ein Marktwachstum von 1 auf 205 Milliarden US-Dollar. IonQ, Rigetti und D-Wave sollen überproportional profitieren.Die Investmentbank Mizuho hat ihre erste umfassende Analyse zum globalen Quantencomputing-Sektor vorgelegt und die Branchenunternehmen IonQ, Rigetti Computing und D-Wave Quantum jeweils mit einem "Outperform" bewertet. Analyst Vijay Rakesh sieht die Technologie an einem Wendepunkt und spricht von "exponentiellen Chancen", da die Branche seiner Einschätzung nach den steilsten Abschnitt ihrer Wachstumskurve erreicht. Mizuho setzt für IonQ, Rigetti und D-Wave ehrgeizige Kursziele von 90, 50 und 46 US-Dollar, was je nach Unternehmen …Den vollständigen Artikel lesen
