Basel - Der Zusammenschluss der Grossbanken UBS und Credit Suisse hat nicht zu flächendeckenden negativen Effekten beim Wettbewerb geführt. In einzelnen Marktsegmenten ist es aber sehr wohl zu Wettbewerbseinbussen gekommen. Zu diesem Schluss kommt eine vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) bei BAK Economics in Auftrag gegebene Studie. Namentlich bei Firmenkrediten, Konsortialfinanzierungen oder im Global Custody, also der Verwahrung von Wertschriften, ...

