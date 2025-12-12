Die Aktie von SAP hat nach den Zahlen von Oracle am Donnerstag zeitweise deutlich unter Druck gestanden. Im Bereich des Novembertiefs konnte sie sich aber stabilisieren und die jüngsten Verluste wieder wettmachen. Zuletzt äußerten sich zudem mehrere Analystenhäuser positiv zu der Aktie des Softwarekonzerns. Insgesamt raten derzeit 27 der 33 von Bloomberg befragten Analysten zum Kauf der SAP-Aktie.Goldman Sachs hält an der Kaufempfehlung fest und sieht den fairen Wert der Aktie unverändert bei 320 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...