Der Fall ist klar: Der "Tödliche Dienst-Tag" ist zurück bei RTL und bringt neue Top-Ermittler in Stellung. Mit GZSZ-Ikone Wolfgang Bahro und TV-Gipfelstürmer Sebastian Ströbel bekommt die RTL-Crime-Time im Januar zwei weitere starke Fahnder, die wissen, wie man die Wahrheit findet und die Zuschauer begeistert. Den Anfang macht am 13. Januar um 20:15 Uhr das spannende Crime-Drama "Haveltod - Ein Potsdam-Krimi" mit GZSZ-Star Wolfgang Bahro als renommierten Profiler Armin Weber in der Hauptrolle. Ein Muss für alle Jo Gerner-Fans, die ihren beliebtesten TV-Anwalt schon immer einmal in einer ganz anderen Rolle sehen wollten. An seiner Seite steht Felix Kreutzer als Kriminalhauptkommissar und Armins Sohn Gregor Weber.Am 20. Januar um 20:15 Uhr beweist "Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi", dass gute Krimiunterhaltung nicht nur extrem spannend, sondern auch verdammt charakterstark sein kann. TV-Liebling Sebastian Ströbel wird hier vom Bergretter zum Fallretter und bildet als Ex-Polizist und Streetworker Eric Seeler das "Perfect Match" mit Kommissarin Hannah Vogt (Friederike Linke). Beide neuen Movies sind zeitgleich zum TV-Start auch auf RTL+ abrufbar.Krimi-Fans können sich im kommenden Jahr auf neue spannende Fälle der beliebten Krimi-Reihen "Dünentod - Ein Nordsee-Krimi", "Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi", "Alpentod - Ein Bergland-Krimi" und "Morden auf Öd - Ein Insel-Krimi" freuen.Alle neuen und alten Krimi-Reihen aus der "Tödliche Dienst-Tag bei RTL" und weitere Lieblingskrimis, gibt es ab Anfang 2026 am Krimidienstag bei RTL+.Weitere Informationen und Inhalte zu den beiden neuen Reihen gibt es hier:Pressemappe "Haveltod - Ein Potsdam-Krimi"O-Töne mit Wolfgang BahroPressemappe "Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi"Sollten Sie Interesse an Previews haben, können Sie sich gerne an die untenstehenden Ansprechpartner:innen wenden."Haveltod - Ein Potsdam-Krimi" wird von der UFA Fiction produziert. Die redaktionelle Verantwortung bei RTL liegt bei Nico Grein (Executive Producer) und Manuel Schlegel (Redaktion) unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. "Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi" ist eine Produktion der ndF Berlin GmbH. Verantwortlich seitens RTL sind Nico Grein (Executive Producer) und Vanessa Schlegel (Redaktion) unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.