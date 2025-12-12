

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.12.2025 / 13:22 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Mag. Dr. Vorname: Gertrude Nachname(n): Tumpel-Gugerell

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

b) LEI

549300JCRU23I1THU176

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000908504

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 56 EUR 534 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 56,0000 EUR 534,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

10.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: BOERSE HAMBURG-LANG&SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR MIC: HAMN





12.12.2025 CET/CEST

