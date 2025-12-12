Hapag-Lloyd dreht weiter konsequent an der Dekarbonisierungs-Schraube: Der Konzern hat einen Neubauauftrag über acht Containerschiffe bei der chinesischen Werft CIMC Raffles unterschrieben. Kapazität: jeweils 4.500 TEU Lieferzeitraum: 2028 und 2029 Investitionsvolumen: > 500 Mio. US-Dollar Damit stärken die Hamburger gezielt das Segment unterhalb der 5.000-TEU-Klasse - also genau jene Schiffe, die im Feeder- und Regionalverkehr weltweit im Dauereinsatz sind. Dual-Fuel Methanol: Bis zu 350.000 Tonnen CO2e weniger pro Jahr Technisch gehen die Neubauten einen klaren Schritt nach vorn: hochmoderne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin