Die anhaltend schwach laufenden Öl- und Gaspreise haben die Shell-Aktie zuletzt deutlich belastet. Doch geht es nach den Experten von Barclays und Goldman Sachs, so bietet das aktuelle Kursniveau der Dividendenperle nun eine sehr gute Einstiegschance. Denn beide Analysehäuser sehen für die Anteilscheine des Energieriesen noch reichlich Luft nach oben.So bleibt Barclays bei der positiven Einschätzung für Shell. Die britische Großbank bestätigte ihr "Overweight"-Votum und setzte das Kursziel unverändert ...

