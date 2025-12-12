Die Wall Street startet am letzten Handelstag der Woche uneinheitlich. Während es für den Dow Jones nach seiner Rekordjagt vom Vortag heute weiter nach oben geht, drohen im Techsektor erneut Gewinnmitnahmen. Der Nasdaq verliert 30 Minuten vor dem Handelsbeginn rund 0,3 Prozent. Schwache Quartalszahlen von Oracle lassen erneut Zweifel an der hohen Bewertung von KI-Firmen aufkommen und treiben die Anleger an die Seitenlinie. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.(Mit Material von dpa-AFX)Den vollständigen Artikel lesen ...
