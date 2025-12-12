Bis 2026 will die Deutsche Telekom eigene Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von 126 MWh in Betrieb nehmen. Davon sind 96 MWh bereits angeschlossen. Gerade erst kamen in Bamberg 24 MWh hinzu. Gemeinsam mit der Partnerfirma Intilion hatte die Telekom-Tochter "Power and Air Condition Solution Management GmbH" (PASM) im Februar 2025 in Bamberg einen Batteriegroßspeicher mit 24 Megawattstunden (MWh Speicherkapazität in Betrieb genommen. Nun kommen im zweiten Bauabschnitt mit der Partnerfirma ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver