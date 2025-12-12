FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe im Schlussquartal besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die neue Prognose für 2026 sehe zwar Umsatzwachstum und steigende Margen vor, darin sei aber ein Sondereffekt nicht enthalten. Zudem habe das Management auf möglichen Gegenwind verwiesen./tav/ag



