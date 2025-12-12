Die Aktien des größten Energieversorgers haben im Verlauf der vergangenen Woche einen deutlichen Rückgang verzeichnet. Mit einem Wochenverlust von 3,81 Prozent gehörte E.ON zu den größten Verlierern im Deutschen Aktienindex (DAX). Zum Handelsschluss am Freitag lag der Kurs bei 15,02 Euro. Das Wochenhoch wurde am Mittwoch auf dem Handelsplatz Xetra bei 15,79 Euro erreicht.Trotz der aktuellen Kursschwäche bewerten Analysten die momentanen Notierungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS