DJ Commerzbank-CEO: Übernahme durch Unicredit ergäbe derzeit keinen Sinn

DOW JONES--Für Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp ist eine Übernahme durch Unicredit derzeit wenig wahrscheinlich. "Eine Transaktion ist kein Selbstzweck, sie muss für Aktionäre, Kunden und Mitarbeitende Sinn ergeben und Wert schaffen", sagte sie der Welt am Sonntag. "Das sehen wir auf dem aktuellen Bewertungsniveau nicht." Potenzielle Synergien seien "wegen Überlappungen im Geschäft und hohen Risiken bei der Umsetzung fragwürdig."

Sollte die italienische Bank ein Angebot vorlegen, würde die Commerzbank dieses prüfen. "Aber wer durch eine Tür gehen will, muss den ersten Schritt machen. Das hat Unicredit bisher nicht getan", sagte Orlopp. Der Kontakt mit Unicredit und deren CEO Andrea Orcel finde auf der Ebene regulärer Investorengespräche statt. "Wie mit allen unseren Investoren sprechen wir regelmäßig mit ihm. Manchmal ist Herr Orcel bei diesen Gesprächen dabei, manchmal nicht", sagte die Managerin der Zeitung.

Für Unicredit habe sich das Engagement bei der Commerzbank bereits gelohnt. Unicredit könne "genauso kursschonend gehen, wie sie gekommen sind". Die aktuelle Situation könne nicht von Dauer sein: "Wir können aus einer Position der Stärke agieren, den aktuellen Zustand beenden können wir aber nicht. Der Ball liegt bei Unicredit", sagte Orlopp.

December 12, 2025 19:00 ET (00:00 GMT)

