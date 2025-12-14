ZenaTech forciert Europa-Expansion mit Übernahme im Bereich Telekominfrastruktur

Anzeige / Werbung

Mit dem Einstieg in den britischen Markt stellt ZenaTech Inc. die Weichen für weiteres Wachstum in Europa. Das Technologieunternehmen mit Fokus auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-Software und Quantencomputing übernimmt Casado Design Ltd., ein auf 3D-Modellierung und Scan-Dienstleistungen spezialisiertes Unternehmen aus dem Südwesten Englands. Die britische Firma bringt umfassende Erfahrung in der Errichtung von Telekommunikationsmasten und Infrastruktur mit - ein Bereich, der in Großbritannien und Europa zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Die Übernahme bedeutet nicht nur einen geografischen Schritt über den Atlantik, sondern auch einen wichtigen strategischen Ausbau des DaaS-Geschäfts. "Die Übernahme von Casado Design ist ein bedeutsamer Meilenstein bei der Erweiterung unserer Drone-as-a-Service-Präsenz auf das Vereinigte Königreich und die Schwelle zu Europa. Vor allem fügt es unserem Netzwerk in einem schnell wachsenden Sektor einen neuen Bereich hinzu", betont ZenaTech-CEO Dr. Shaun Passley. Besonders die Verbindung aus drohnengestützter KI-Technologie und dem Know-how in der Mastenkonstruktion eröffnet neue Synergien.

Moderne Lösungen für eine Branche im Umbruch

Die Telekommunikationsbranche steht angesichts des 5G-Ausbaus und wachsender Kostensensitivität unter Druck. ZenaTech sieht genau hier den Hebel für seine Technologie: "Seine starke Position in der Telekommunikationsinfrastruktur ergänzt unsere KI-gestützten Drohnenkapazitäten perfekt und ermöglicht die Errichtung sicherer, schnellerer und kostengünstigerer Telekommunikationsinfrastruktur", so Passley. Die Integration von Casado Design eröffnet die Möglichkeit, präzise 3D-Modelle und Scans zur Masteninfrastruktur schneller und effizienter umzusetzen - bei gleichzeitig höherem Sicherheitsstandard.

Langjährige Marktverankerung als Sprungbrett

Casado Design wurde 2010 im englischen Weston-super-Mare gegründet und verfügt über langjährige Beziehungen zu großen Netzbetreibern. Das Unternehmen deckt den gesamten Lebenszyklus der Masten ab - von Bau über Aufrüstung bis zur Demontage. Technologisch setzt man auf digitale Zwillinge und Gebäudedatenmodellierung zur Optimierung des Infrastrukturmanagements. Zukünftig will ZenaTech das Portfolio um drohnengestützte Rostsanierung und Sprühlackierung erweitern, um auch bei der Wartung neue Maßstäbe zu setzen.

Telekommunikationsbranche setzt auf Tempo und Skalierbarkeit

Der britische Markt bietet enormes Potenzial: Die Fusion von Vodafone und Three sowie Investitionen von 11 Milliarden Pfund in den nächsten zehn Jahren treiben die Branche an. Netzbetreiber und Mastengesellschaften suchen nach skalierbaren, digitalen Lösungen für eine zügige Modernisierung. Drohnenbasierte Inspektionen und Modellierungen liefern hier entscheidende Vorteile - schnell, präzise und sicher. Diese Trends zeigen sich nicht nur in Großbritannien, sondern auch in ganz Europa. Damit eröffnet sich ZenaTech ein wachsender Markt mit Rückenwind.

Drone-as-a-Service als skalierbares Geschäftsmodell

ZenaTech verfolgt ein flexibles DaaS-Modell: Kunden aus Industrie und öffentlicher Hand erhalten Zugang zu Drohnendienstleistungen wie Vermessung, Wartung oder Bestandsaufnahme - ohne selbst investieren zu müssen. Stattdessen setzt das Unternehmen auf abonnementbasierte oder bedarfsorientierte Modelle. Die Integration traditioneller, etablierter Dienstleister wie Casado Design beschleunigt den Aufbau eines globalen DaaS-Netzwerks. Ziel ist es, auf bestehende Kundenbeziehungen und wiederkehrende Einnahmen zu setzen - eine solide Grundlage für weiteres Wachstum.

