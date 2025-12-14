Die Aktie von United Internet zeigte sich zuletzt aus charttechnischer Sicht schwach. Aufgrund dieser Entwicklung wurde entschieden, einen Stop-Loss beim RuMaS-Aktientipp oberhalb des Einstiegskurses zu setzen. Diese Maßnahme diente dazu, das Risiko eines stärkeren Kursrückgangs zu begrenzen und bereits erzielte Gewinne für RuMaS-Abonnenten abzusichern.Am Montag wurde der Stop-Loss erreicht und die Aktie ausgestoppt, maximal war Gewinn von 7,33 Prozent ...

