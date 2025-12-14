AUTO1 GROUP SE ISIN: DE000A2LQ884 konnte im Wochenverlauf 12,81 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war das Unternehmen aus Berlin der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 27,00 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf mit 27,04 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie Aktie ist keine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere Meinung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS