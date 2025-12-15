Edelmetalle ziehen gewaltig: Rekord-Preise, Qualitätsquartal, Power-Produktion und entschlossene Expansionspläne! Hier passt alles!

Anzeige / Werbung

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit dem Durchbruch der psychologisch wichtigen Marke von 60,- USD/Unze hat der Silberpreis mit seiner Performance selbst Gold in seinen glänzenden Schatten gestellt. Die Treiber dahinter sind ebenso bekannt wie langfristig:

Laut dem Silver Institute droht auch dieses Jahr ein Silberdefizit, zum fünften Mal in Folge und als Ergebnis einer begrenzten Produktion, die auf eine weiter steigende Nachfrage aus Industrie und dem Investmentbereich trifft.

Die (erwarteten) zukünftigen Zinssenkungen der Fed verringern die Opportunitätskosten"zinsloser" Edelmetalle wie Gold und Silber.

Ein schwacher Dollar macht Fremdwährungsinvestments in Silber günstiger.

Massive Inflows in Silber-ETFs kurbeln die physische Nachfrage weiter an, was den Silberpreis befeuert.

Quelle: https://www.goldreporter.de/goldpreis-4200-usd-etf-silber-zufluesse/marktbericht-gold/254150/

Befürchtungen, dass die Trump-Regierung die "den kleinen Bruder von Gold" nach deren erstmaliger Aufnahme in die "Critical Mineral List' vor einigen Wochen, mit Zöllen versehen könnte, heizen den Hunger nach Silber zusätzlich an.

Nun könnte man argumentieren, dass eine bedeutende Steigerung der Produktion das Defizit schnell verringern und den Silberpreis damit "deckeln" könnte. Tatsächlich jedoch waren im Jahr 2024 fast 30% des weltweit produzierten Silbers ein Nebenprodukt von Blei- oder Zinkminen. Als Primärprodukt trug es gerade einmal 27,8% zur gesamten Herstellung bei.

Quelle: Statista

Auf Basis dieser Daten können die Silbermengen kurzfristig auch bei den aktuellen Rekordpreisen nicht signifikant erhöht werden, wenn nicht auch die Produktion jener Metalle nach oben geschraubt wird, dessen Nebenprodukt Silber häufig ist. Auch in diesem Sinne kann der Silberpreis nur eine Richtung kennen, und die weist steil nach oben.

Primärproduzenten wie Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) profitieren besonders und direkt von solchen Preisbewegungen und bieten Investoren einen entsprechend starken Hebel.

Kolossale Steigerung der Kapazität von "La Guitarra'!

Erst im Januar dieses Jahres hatte Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) die volle kommerzielle Produktion auf seinem Power-Projekt "La Guitarra' im Südosten des hochgradigen mexikanischen Silbergürtels aufgenommen. Mit der sukzessiven Kapazitätserweiterung innerhalb der nächsten zwei Jahre peilt das Unternehmen bereits die nächsten entscheidenden Meilensteine an.

So soll bis zum zweiten Quartal 2026 die Nennverarbeitungskapazität von aktuell 500 auf dann 750 bis 800 Tonnen pro Tag und damit um mindestens 50% nach oben geschraubt werden. Dafür muss eine "Paste-Fill'- und Eindickungsanlage gebaut werden.

Für das folgende Jahr 2027 steht dann der Bau einer neuen, vollständig genehmigten Trockenhalde an ebenso wie ein zweiter Brechkreislauf hinzugefügt werden muss. Damit schließlich soll die Verarbeitungskapazität bis zum dritten Quartal 2027 auf täglich 1.200 bis 1.500 Tonnen erhöht werden.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Weitere phänomenale Pluspunkte dieser enormen Erweiterungen der Kapazitäten von "La Guitarra' sind, dass sich gleichzeitig Kosteneinsparungen durch realisierte Skaleneffekte erzielen lassen und dass insgesamt keine zusätzlichen Genehmigungen für diese Erweiterungen erforderlich sind.

Nicht zuletzt soll der erweiterte Brechkreislaufs ein feineres Produkt erzeugen, was wiederum dazu führt, dass die Kugelmühlen ein noch feineres Mahlgut produzieren könnten. Das schließlich bedeutet eine verbesserte Ausbeute und eine höhere tägliche Durchsatzkapazität der Kugelmühlen.

Was die Finanzierung dieser immens erhöhten Verarbeitungskapazität betrifft, soll diese vollständig aus eigenen Mitteln erfolgen. Dafür wird Sierra Madre (WKN: A3CM97) vor allem die 19,5 Mio. CAD verwenden, die man im Juli dieses Jahres im Rahmen einer sehr erfolgreich abgeschlossenen Privatplatzierung eingenommen hat. Zudem sollen auch Mittel aus dem Cashflow eingesetzt werden.

"Nazareno' geht als drittes Bergbauzentrum in "La Guitarra' an den Start!

Fast zeitgleich zur Meldung der mächtigen Kapazitätserweiterung von "La Guitarra' setzt Sierra Madre (WKN: A3CM97) alle Hebel in kraftvolle Bewegung, um die Silber- und Goldmine "Nazareno' auf dem "La Guitarra'-Projekt für die Produktion vorzubereiten.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Bisher wurden über 700 Tonnen mineralisiertes Material aus "Nazareno' an die Verarbeitungsanlage "La Guitarra' geliefert. Bei der Abstimmung des aus der Entwicklungssprengung gewonnenen Silber-Gold-Materials mit den umliegenden Ressourcenblöcken aus dem Ressourcenmodell 2023 für "Nazareno', konnte Sierra Madre (WKN: A3CM97) zudem einen Quantensprung bei den Gehalten melden. So waren die Silber- und Goldgehalte verglichen mit denen an die Mühle gelieferten Gehalte um phänomenale 40% respektive sensationelle 30% höher.

Mineralienressourcenschätzung für "Nazareno' (2023):

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Der weitere Entwicklungsplan für "Nazareno' sieht vor, dass auf der Ebene des "Nazareno Access Drive' zunächst die Seiten der bestehenden Stollen auf die gesamte Breite der mineralisierten Silber-Gold-Zone gesprengt werden. Danach soll der "Sill Drive' auf der Struktur in beide Richtungen vorangetrieben werden.

Ansicht der langfristigen Entwicklungspläne für die Mine "Nazareno' in Richtung Südosten:

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Das nämlich ermöglicht es festzustellen, ob der Langlochbau für diesen Bereich mit eng beieinander liegenden Adern möglich ist.

"Sandy 50'-Bohranlage senkt Entwicklungskosten!

Um bei der Planung und Erschließung der Mine die nächste Turbostufe zünden zu können, hat Sierra Madre eine sehr mobile und vielseitige "Sandy 50'-Bohranlage gekauft, die, entsprechend bestückt, bis zu 150 m bzw. sogar 250 m bohren kann. Außerdem kann "Sandy 50' sowohl unter Tage als auch über Tage eingesetzt werden.

Was den Einsatz dieser topmodernen Anlage bei den geplanten Bohrungen bei den "Nazareno'-Adern und im zentralen Bereich der "Guitarra'-Mine betrifft, gibt es in beiden Gebieten eng beieinander liegende parallele Silber-Gold-Adern, die bisher parallele Explorationsstollen erforderten. Mit der "Sandy 50' kann Sierra Madre die aktuellen Entwicklungskosten senken, indem es kurze Bohrlöcher von einem Stollen aus bohrt, anstatt kostspielige parallele Stollen oder Querschläge zu entwickeln.

Startschuss für 3,5 Mio. USD-Explorationsprogramm im "East District' von "Guitarra'!

Vor einigen Wochen fiel der Startschuss für die Explorationsarbeiten im östlichen Bezirk von Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) seinem Silber-Gold-Projekts "Guitarra', der auch das historische Bergbaugebiet "Temascaltepec' umfasst und aus zwei Abschnitten besteht.

In der ersten Phase von etwa neun Monaten sollen Bohrziele durch zusätzliche detaillierte geologische Oberflächenkartierungen definiert werden. Das schließt auch die historische Mine "El Rincon' ein. Außerdem werden Vermessungen, Kartierungen und Probenahmen historischer Abbaustätten sowie eine Strukturanalyse durchgeführt, um die geologischen Kontrollen der historisch abgebauten Mineralisierung zu bestimmen.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Sobald die Ziele definiert sind, startet das Bohrprogramm über 20.000 bis 25.000 m, um das wirtschaftliche Potenzial der Ziele weiter zu bewerten. Dafür sind 12 bis 18 Monaten anberaumt. Auf Grundlage der Ergebnisse dieses Programms kann Sierra Madre (WKN: A3CM97) anschließend ein umfangreicheres Abgrenzungsbohrprogramm durchführen.

Enormes Explorationspotenzial!

Im Jahr 2023 wurde eine Schätzung des Explorationspotenzials für sechs der Gangsysteme im "East District' durchgeführt, die auch einen Teilbereich im Ostbezirk von "Mina de Agua' umfasst. Dem Bericht zufolge sollen dort satte 761.000 Tonnen mit fetten 159 g/t Ag und 0,19 g/t Au in der Kategorie "angezeigt' schlummern, zusammen mit einer "abgeleiteten' Ressource von 545.000 Tonnen mit 178 g/t Ag und 0,13 g/t Au.

Umso gespannter ist Alex Langer, CEO von Sierra Madre (WKN: A3CM97), über die ersten Ergebnisse des umfangreichen Explorationsprogramms:

"Die Wiederaufnahme der Exploration im wenig erforschten "East District' stellt einen entscheidenden Schritt dar, um das volle Potenzial von "Guitarra' auszuschöpfen. Das gilt umso mehr als dieser Bereich unseres Grundstücks das letzte der sechs großen spanischen Kolonialproduktionszentren in Mexiko ist, das noch nicht systematisch kartiert, gebohrt und mit modernen Werkzeugen und Methoden bewertet wurde. Mit Blick auf die verfügbaren historischen Daten, sehen wir hier großes Potenzial für zusätzliche Ressourcen, mit bisher kartierten Strukturen von über 39 km Länge, zahlreichen historischen Minen und einer bereits definierten Lagerstätte in "Mina de Agua'. Die Finanzierung unseres Explorationsprogramms wird aus unseren Barmitteln und unserem Cashflow erfolgen."

Grandiose Qualität der Q3-Ergebnisse!

Mit 5,52 Mio. USD oder 35,94 USD pro verkaufte Unze Silberäquivalent (AgÄq) konnte Sierra Madre (WKN: A3CM97) seinen Nettoumsatz verglichen zum diesjährigen zweiten Quartal (5,36 Mio. USD/ 30,87 USD pro Unze Silberäquivalent) um satte 3% steigern.

Noch deutlich steiler nach oben ging es beim bereinigten EBITDA. Das nämlich legte sage und schreibe um 27% zu und erreichte erstklassige 1,86 Mio. USD, während es im zweiten Quartal noch 1,46 Mio. USD waren.

Der Bruttogewinn lag bei rund 1,70 Mio. USD, was rund 400.000,- USD mehr sind als die rund 1,29 Mio. USD aus dem Vorjahres Quartal 2025.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Richtig zulegen konnte Sierra Madre (WKN: A3CM97) schließlich auch bei seiner Cash-Position, die zum 30. September 2025 bei grandiosen 16,9 Mio. USD lag, sensationelle rund 11 Mio. USD mehr als die 5,93 Mio. USD, die Sierra Madre (WKN: A3CM97) zum 30. Juni 2025 in seinen Kassen hatte.

Fette Verkäufe bei niedrigen Kosten!

Zwischen Juli und September dieses Jahres verkaufte der dynamische Silbermarktplayer fette 68.741 Unzen Silber und 960 Unzen Gold (153.583 Unzen AgÄq).

Das alles wohlgemerkt bei sehr niedrigen Umsatzkosten von 3,82 Millionen USD respektive 24,85 USD pro verkaufter AgÄq-Unze und verglichen zu den 4,07 Mio. USD (23,45 Dollar pro verkaufte AgÄq -Unze) im zweiten Quartal dieses Jahres. Die Cash-Kosten schließlich lagen im dritten Quartal bei niedrigen 24,59 USD pro verkaufte AgÄq-Unze. Die Gesamtkosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent lagen bei 34,42 USD.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Insgesamt ist der leichte Anstieg der Kosten gegenüber dem Vorquartal auf Anschaffungen von Ausrüstung und auf die Ausgaben für die Erschließung der Mine zurückzuführen, die durch die im Juli 2025 sehr erfolgreich abgeschlossene 19,5 Mio. CAD-Privatplatzierung finanziert wurden.

Auch spielen die Aufwertung des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar und die Auswirkungen der Regenzeit in Mexiko eine Rolle, einschließlich der damit einhergehenden Stromausfälle auf die Produktionsmengen.

Diese Regenzeit-bedingten Stromausfällen führten im dritten Quartal auch zu Ausfallzeiten der Mühle von über 187 Stunden. Das sind 47% und damit fast die Hälfte der gesamten Ausfallzeiten der Mühle in diesem Quartal.

Umso entschlossener evaluiert Sierra Madre (WKN: A3CM97) weitere Optionen zur Stromerzeugung, sodass bis zum Beginn der nächsten Regenzeit, die im zweiten Quartal 2026 redundante Stromversorgungsanlagen im Einsatz sind.

Für Alex Langer, CEO von Sierra Madre, spiegeln die hervorragenden Q3-Ergebnisse in jedem Fall die unwiderstehliche Wachstumsdynamik des Unternehmens wider:

"Mit Zuwächsen sowohl beim Umsatz und Bruttogewinn aber vor allem beim bereinigten EBITDA, haben wir auf Basis höherer Silber- und Goldpreise unsere operative Hebelwirkung optimal eingesetzt. Umso konzentrierter arbeiten wir nun daran, auch durch das Hochfahren des Betriebs in den Minen "Coloso' und "Nazareno', uns in Q4 und darüber hinaus noch weiter zu steigern."

Fazit:

In Siebenmeilenstiefeln erreicht Sierra Madre (WKN: A3CM97) einen wichtigen Meilenstein nach dem anderen. Das gilt für die Erweiterung und die perspektivische Verdopplung der Nennverarbeitungskapazität von "La Guitarra' ebenso wie für die Erschließung von "Nazareno' und die Exploration des "East District' von "Guitarra'. Das alles birgt enormes Wachstumspotenzial sowie grandiose Qualitätsquantensprünge.

Die diesjährigen Quartale haben beeindruckend gezeigt, wie gezielt Sierra Madre (WKN: A3CM97) seine mächtige operative Hebelwirkung für eine weitere Wertsteigerung eingesetzt hat.

Das Umfeld für dieses unwiderstehliche Wachstum könnte aktuell kaum günstiger und dynamischer sein, mit Fundamentaldaten, die das Hoch des Gold- und Silberpreises auch langfristig befeuern können.

Quelle: Heraeus Precious Metals

Wer hier dabei ist, kann neben der vollen Aufwärtsdynamik auch die Kapazitätsausweitung mitnehmen, zu noch niedrigen Einstiegspreis.

Quellen: Heraeus Precious Metals, Sierra Madre Gold and Silver Unternehmenspräsentation und Pressemeldungen, Statista, Goldreporter de,

Intro-Bild: stock.adobe.com

Wesentliche Risiken: Verzug oder Probleme beim Minenbau, Finanzierungskosten, Explorations- und Preisrisiken, Unwetter, Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Standort/ESG, Wesentliche Chancen: konservative Annahmen, Marktrückenwind, Managementerfahrung

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA8263XP1041