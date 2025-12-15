Energieinfrastruktur, Elektromobilität, innovative Batterietechnologien, Künstliche Intelligenz und Robotik sind Investmentthemen, die auch im nächsten Jahr spannend sind. Durch eine anhaltend große Nachfrage etablieren sich diese Megatrends, was sich in steigenden Aktienkursen der Branchenvertreter niederschlägt. Immer bedeutsamer werden innovative Batteriespeicher. Neue Hochleistungsbatterien speichern mehr Energie, verkürzen die Ladezeiten und bieten eine höhere Sicherheit. Ein aussichtsreiches Unternehmen aus der zweiten Reihe, welches oft übersehen wird, ist der kanadische Batteriespezialist NEO Battery Materials. Wir beleuchten dessen Potenzial und das der etablierten Player Siemens Energy und BYD.Den vollständigen Artikel lesen ...
