Die vergangene Woche stand für den deutschen Rüstungs- und Sensorspezialisten HENSOLDT im Zeichen außergewöhnlicher operativer Meilensteine und strategischer Weichenstellungen. Gleichzeitig offenbarten die jüngsten Analystenkommentare eine gespaltene Einschätzung zur künftigen Kursperformance des MDax-Konzerns. Dazu kommt das im Interesse der Menschen hoffentlich nahe Ende des Ukrainekrieges. ein solcher überfälliger Waffenstillstand sollte erstmal kursdämpfend für die Defneseaktien generell wirken. Auch wenn ein solches Ereignis rein faktisch für HENSOLDT wahrscheinlich kaum Einfluss auf die ...

