Mit den Aktienkursen des AKTIONÄR-Musterdepotwertes Rio Tinto und der BHP Group ging es zuletzt wieder bergauf. Beiden Unternehmen spielt der in den vergangenen Monaten starke Kupferpreis voll in die Karten. Am Kupfermarkt setzte sich die Rekordjagd in der letzten Woche weiter fort, die Sorgen über eine ausreichende Kupferversorgung treiben die Preise an.Aus Sicht einiger Analysten ist das Ende der Rally noch nicht erreicht. Die Citigroup etwa hält im zweiten Quartal des kommenden Jahres Preise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...