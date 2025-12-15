NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Aktien der Franzosen dürften negativ auf die verzögerte US-Zulassungsprüfung für Tolebrutinib gegen eine bestimmte Form der Multiplen Sklerose reagieren, schrieb Richard Vosser am Montag. Er ist generell skeptisch, was die Zulassung gegen Nicht-schubförmige sekundär progrediente Multiple Sklerose (nrSPMS) angeht und erinnerte an einige Studienfehlschläge in diesem Bereich./ag/tih



