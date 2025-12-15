Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Mutares hat Fuentes Quality Logistics S.L. erfolgreich an ein Konsortium unter der Führung der Ontime-Franchise und der Gründerfamilie verkauft

- Dienstleistungsunternehmen im Bereich temperaturgeführte Logistik mit einem Umsatz von rund EUR 200 Mio.

- Verbesserungsinitiativen erfolgreich umgesetzt

- Fuentes verfügt über solide Grundlage und ist in einem vielversprechenden Markt tätig

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: ...

