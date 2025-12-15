NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. "Wie geht es weiter mit Tolebrutinib?" - Diese Frage stellte Analyst Michael Leuchten am Montag angesichts der verzögerten US-Zulassungsprüfung in den Raum. In der nicht-schubförmigen sekundär progredienten Multiple Sklerose (nrSPMS) sieht er das deutlich größere Marktpotenzial als in der primär progredienten Multiple Sklerose (PPMS) mit der negativ überraschenden Perseus-Studie. Die Verzögerung in der US-Zulassungsprüfung gegen die nrSPMS-Form hält Leuchten für "verwirrend, aber erklärbar". Der Markt werde Tolebrutinib wohl abschreiben. Die hält der Experte aber für verfrüht./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



© 2025 dpa-AFX-Analyser