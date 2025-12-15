DJ PTA-PVR: SCHNIGGE Capital Markets SE: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

SCHNIGGE Capital Markets SE: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Hamburg (pta000/15.12.2025/10:02 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: SCHNIGGE Capital Markets SE Legal Entity Identifier (LEI): 529900PXBQURUTRECB60 Straße, Hausnr: Beim Strohhause 27 PLZ: 20097 Ort: Hamburg, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Instrumenten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Thomas Ernst Gätcke Geburtsdatum: 23.09.1943

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 09.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 0,00 13,84 13,84 5.712.949 letzte n/a n/a n/a Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) Summe: 0 0,00

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Aktie 12.12.2025 Physisch 790.541 13,84 Summe: 790.541 13,84

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 11.12.2025

(Ende)

