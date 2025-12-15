DJ PTA-PVR: SCHNIGGE Capital Markets SE: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Hamburg (pta000/15.12.2025/16:00 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: SCHNIGGE Capital Markets SE Legal Entity Identifier (LEI): 529900PXBQURUTRECB60 Straße, Hausnr: Beim Strohhause 27 PLZ: 20097 Ort: Hamburg, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Ausübung von Finanzinstrumenten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Thomas Ernst Gätcke Geburtsdatum: 23.09.1943

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. UE Elbe Beteiligung I UG (haftungsbeschränkt)

5. Datum der Schwellenberührung 12.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 13,84 0,00 13,84 5.712.949 letzte 0,00 13,84 13,84 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) Summe: 790.541 13,84

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5% Summe in %, wenn 5% oder oder höher oder höher höher Thomas Ernst Gätcke UE Elbe Beteiligung I UG 13,84 13,84 (haftungsbeschränkt)

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 15.12.2025

Aussender: SCHNIGGE Capital Markets SE Beim Strohhause 27 20097 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Anita Roßbach Tel.: +49 40 555 029 8880 E-Mail: arossbach@schnigge.de Website: www.schnigge.de ISIN(s): DE000A0EKK20 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart

