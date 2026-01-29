DJ PTA-AFR: SCHNIGGE Capital Markets SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
SCHNIGGE Capital Markets SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Hamburg (pta000/29.01.2026/11:25 UTC+1) - SCHNIGGE Capital Markets SE gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.schnigge.de/de/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Aussender: SCHNIGGE Capital Markets SE Beim Strohhause 27 20097 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Anita Roßbach Tel.: +49 40 555 029 8880 E-Mail: arossbach@schnigge.de Website: www.schnigge.de ISIN(s): DE000A0EKK20 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart
January 29, 2026 05:25 ET (10:25 GMT)