An mehreren Standorten entstehen Batteriespeicher mit jeweils 24 Megawattstunden. Die Gesamtkapazität soll bis nächstes Jahr auf 126 Megawattstunden erhöht werden. Die Speicher kommen von Intilion. Die Telekom gehört bei der Implementierung von großen Batteriespeichern zu den Vorreitern. Bereits im Mai 2024 ging in Münster der erste unternehmenseigene Batteriespeicher ans Netz. Die Planung für Projekte in Hannover, München und Bamberg liefen. Im Februar 2025 folgte dann die Inbetriebnahme eines 24 Megawattstunden-Batteriespeichers in Bamberg. Nun ist dort auch der zweite Bauabschnitt abgeschlossen ...

