Der Pharma-Konzern Sanofi hat zum Start in die neue Handelswoche gleich zwei negative Nachrichten zum Multiple-Sklerose-Hoffnungsträger Tolebrutinib im Gepäck. Die Aktie des französischen Unternehmens verliert daraufhin gut fünf Prozent an Wert und rutscht auf den tiefsten Stand seit Ende September ab.Die Prüfung der US-Zulassung für Tolebrutinib gegen nicht-schubförmige sekundär progrediente Multiple Sklerose (nrSPMS) verzögert sich. Die zuständige US-Behörde FDA wird nun nicht bis Ende Dezember ...

