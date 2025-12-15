Frankfurt am Main (ots) -Mit einem neuen Wertpapierdepot ermöglicht die ING Deutschland jungen Menschen im Alter von 18 bis 27 Jahren ab sofort den Wertpapierhandel zu besonders günstigen Konditionen. Die Ordergebühr beim Direkt-Depot Young beträgt pro Kauf oder Verkauf von Wertpapieren nur 1,90 Euro statt der üblichen 4,90 Euro plus 0,25 Prozent des Kurswerts. Wie alle Wertpapierkundinnen und -kunden der ING Deutschland profitieren auch die 18- bis 27-Jährigen von der kostenlosen Depotführung, dauerhaft vergünstigten ETFs und ETF-Sparplänen, dem Investieren ab 1 Euro, der großen Auswahl an Wertpapieren und Handelsplätzen sowie dem umfangreichen Service.Thomas Dwornitzak, Leiter Sparen & Anlegen: "Aus Kundengesprächen und einer gemeinsamen Studie (https://www.ing.de/ueber-uns/presse/pressemitteilungen/gen-z-sorgt-selbst-fuer-das-alter-vor-und-misstraut-gesetzlicher-rente/) mit VISA wissen wir, dass die Gen Z am Investieren und Vermögensaufbau sehr interessiert ist. Mit unserem Direkt-Depot Young senken wir die Einstiegshürde und unterstützen sie mit kostengünstigen, umfangreichen Angeboten für Einzelorders und Sparpläne. Zusätzlich vermitteln wir jungen Anlegerinnen und Anlegern mit entsprechenden Finanzwebinaren und Erklärvideos das Wissen, um mit ihrem Vermögensaufbau sinnvoll und gut informiert zu starten."Alle ING-Kundinnen und -Kunden unter 28 Jahren mit bestehendem Direkt-Depot wurden automatisch auf das neue Direkt-Depot Young umgestellt und profitieren ab sofort von der vergünstigten Ordergebühr.Bei Eröffnung bis 31. Januar zusätzliche VorteileWer zwischen 18 und 27 Jahren alt ist und noch kein Depot bei der ING Deutschland hat, kann zudem von attraktiven Eröffnungsangeboten profitieren. Bei Eröffnung des ersten Direkt-Depot Young bis 31. Januar 2026 gibt es das Parqet Portfolio-Analysetool für drei Monate kostenlos. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Wunschgutschein im Wert von 100 Euro zu erhalten. Die Teilnahmebedingungen sowie alle weiteren Informationen zum Direkt-Depot Young: https://www.ing.de/sparen-anlegen/direkt-depot-young/Pressekontakt:ING DeutschlandAlexander BaumgartTel.: +49 (0) 151 161 22 786E-Mail: alexander.baumgart@ing.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59133/6179441