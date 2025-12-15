Barrick Mining (ISIN: CA0679011084) konnte Gutes berichten, nämlich vom Ende des Konflikts in Mali. Wir blicken zurück und ordnen ein. Nach monatelanger Eskalation und erheblicher Unsicherheit für einen der größten Gold-Produzenten Westafrikas haben Barrick Mining Corporation und die malische Regierung Ende November 2025 eine umfassende Einigung erzielt, die den langwierigen Konflikt um den Loulo-Gounkoto-Goldkomplex formal beendet. Was wurde vereinbart? Nach mehreren Jahren von Streitigkeiten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Gold Magazin