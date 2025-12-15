Summary: Mutares veräußert Fuentes Quality Logistics Logistikunternehmen zuvor operativ stabilisiert Verkauf stärkt Exit-Pipeline Transaktion bringt Ergebnisbeitrag Mutares hat mit dem Verkauf der spanischen Logistiktochter Fuentes Quality Logistics einen weiteren Exit abgeschlossen. Das Unternehmen wurde an ein Konsortium unter Führung der Ontime-Franchise und der Gründerfamilie veräußert. Fuentes ist auf temperaturgeführte Logistik spezialisiert und erzielte zuletzt einen Umsatz im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Der Verkauf ist Teil der aktiven Portfoliosteuerung von Mutares und unterstreicht ...

