Montag, 15.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Lithium wird plötzlich knapp: 3% Weltproduktion aktuell weg
WKN: A2DYJN | ISIN: AT0000BAWAG2
15.12.25 | 16:08
123,80 Euro
+1,81 % +2,20
15.12.2025
PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/15.12.2025/15:00 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                     Beatrix Pröll 
   2          Grund der Meldung                        
a)      Position/Status               Mitglied des Aufsichtsrats 
b)      Erstmeldung                   
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                     BAWAG Group AG 
b)      LEI                     529900S9YO2JHTIIDG38 
   4     Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie 
       Instruments 
        Kennung                   AT0000BAWAG2 
b)      Art des Geschäfts              Erhalt von Aktien im Rahmen des BAWAG Group AG Mitarbeiter 
                              Matching Programms 
c)      Preis(e)                   Volumen 
        0,00 EUR                   24 units 
d)      Aggregierter Preis              Aggregiertes Volumen 
        0,00 EUR                   24 units 
e)      Datum des Geschäfts             10.12.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts              Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BAWAG Group AG 
           Wiedner Gürtel 11 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   BAWAG Group Compliance 
Tel.:         +43 (0)664 88825298 
E-Mail:        securities-compliance@bawaggroup.com 
Website:       www.bawaggroup.com 
ISIN(s):       AT0000BAWAG2 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765807200497 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 09:00 ET (14:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
