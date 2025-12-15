DJ PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/15.12.2025/15:00 UTC+1) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Beatrix Pröll 2 Grund der Meldung a) Position/Status Mitglied des Aufsichtsrats b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name BAWAG Group AG b) LEI 529900S9YO2JHTIIDG38 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung AT0000BAWAG2 b) Art des Geschäfts Erhalt von Aktien im Rahmen des BAWAG Group AG Mitarbeiter Matching Programms c) Preis(e) Volumen 0,00 EUR 24 units d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 24 units e) Datum des Geschäfts 10.12.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

