Der Photovoltaik-Hersteller mit Sitz in Singapur hat in Deutschland Klage eingereicht Maxeon behauptet, dass Aiko Solar und vier seiner deutschen Vertriebspartner ein Patent im Zusammenhang mit seiner Back-Contact-Solartechnologie verletzt hätten. Es ist bereits die dritte Klage dieser Art. von pv magazine Global Der in Singapur ansässige Solarhersteller Maxeon Solar Technologies hat eine neue Klage wegen Patentverletzung gegen den chinesischen Solarzellen- und Modulhersteller Aiko Solar eingereicht. Die vor dem Landgericht München I in Deutschland eingereichte Klage behauptet, dass Aiko und sein ...

