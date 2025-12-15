Bei der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG steht ein Generationswechsel an: Nach sechs Jahren als CEO übergibt Andreas Kanning an seinen Nachfolger. Hanno Wienhausen übernimmt damit zum 01.01.2026 den Vorstandsvorsitz des Unternehmens. Damit einher gehen weitere personelle Änderungen. Staffelstabübergabe bei der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (ABV): Nach sechs Jahren als CEO übergibt Andreas Kanning an seinen Nachfolger Hanno Wienhausen. Der 43-jährige Wienhausen übernimmt ab 01.01.2026 den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
