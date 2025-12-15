The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2025.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2025
.
ISIN Name
IE00BYTH5719 State Street Global Advisors Europe Ltd.
IE00BYTH5594 State Street Global Advisors Europe Ltd.
DE000A161NR7 The Naga Group AG
