Jüngste Lieferungen erweitern die Cessna-Flotte von CAP auf mehr als 500 Flugzeuge in den USA

Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc. (NYSE: TXT), gab heute bekannt, dass Civil Air Patrol (CAP), der weltweit größte Betreiber von Cessna-Flugzeugen, seine Einsatzfähigkeiten in den USA mit einer Bestellung von 15 weiteren Flugzeugen mit Kolbenantrieb verstärkt, darunter sieben Cessna Skyhawk 172 und acht Cessna Skylane 182-Modelle, die im Verlauf des Jahres 2026 geliefert werden sollen. Die Bestellung schließt sich an unlängst erfolgte Lieferungen zweier weiterer Cessna Skylane und eines Cessna Turbo Stationair HD-Flugzeugs an, was die Flotte von CAP auf mehr als 500 Cessna-Flugzeuge in den USA erweitert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251215562588/de/

Delivery of an additional two Cessna Skylane and one Cessna Turbo Stationair HD aircraft joins CAP's fleet of more than 500 Cessna aircraft nationwide.

Cessna-Flugzeuge werden von Textron Aviation entwickelt und produziert.

"Die Einsätze von Civil Air Patrol verlangen Flugzeuge, die zuverlässig, vielseitig und für kritische Situationen geeignet sind", erklärte Bob Gibbs, Vice President, Special Missions Sales. "Es ist uns eine Ehre, dass sich CAP weiterhin für Cessna-Flugzeuge entscheidet, um lebensrettende Missionen im ganzen Land zu unterstützen."

Als gemeinnützige und der US Air Force angeschlossene Auxiliareinheit ist CAP ein kostengünstiger Kraftmultiplikator, der Kampf- und andere wichtige Dienste für US-Bundesbehörden, bundesstaatliche und lokale Agenturen unterstützt. Die Organisation ist in allen 50 US-Bundesstaaten, Puerto Rico (einschließlich der Amerikanischen Jungferninseln), dem District of Columbia und in mehr als 1.400 Gemeinschaften tätig.

CAP-Missionen in Zahlen allein im Jahr 2025:

Mehr als 100.000 Flugstunden;

Über 400 Such- und Rettungseinsätze;

Mehr als 200 Personen gefunden;

Lebensrettung in mindestens drei Dutzend Fällen und

Protokollierung von 82 Prozent der Flugstunden in Missionen im Auftrag der US Air Force

"Die neuen Flugzeuge stärken unsere Fähigkeiten, schnell zu reagieren, wirksam zu trainieren und Gemeinschaften im ganzen Land zu unterstützen", sagte Generalmajorin Regena Aye, National Commander und CEO, CAP. "Textron Aviation unterstützt uns stetig bei der Erfüllung unserer Mission, der Gemeinschaft zu dienen und sie zu schützen."

Endlose Möglichkeiten für Sondereinsätze

Wenn Regierungs-, Militär- und kommerzielle Kunden luftgestützte Lösungen für erfolgskritische Einsätze benötigen, dann wenden sie sich an Textron Aviation. Die Luftfahrtlösungen dieses Unternehmens bieten hohe Leistungen und die Flugeigenschaften, die für die einzigartigen Herausforderungen von Sondereinsätzen erforderlich sind. Mit beispielloser Qualität, Vielseitigkeit und niedrigen Betriebskosten werden die Produkte von Textron Aviation für Missionen gewählt, die Sanitätsflugzeuge, Informations-, Überwachungs- und Aufklärungsflüge, Verteilerverkehr, Luftbildvermessung, Fluginspektion, Training und diverse andere Sondereinsätze umfassen.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren hat Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., seine Kompetenz über die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker hinweg gebündelt, um Kunden das bestmögliche Luftfahrterlebnis zu bieten. Mit einem Portfolio, das von Businessjets, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, militärischen Trainings- sowie Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Produktangebot in der Luftfahrt weltweit sowie über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Geschäftsreiseflugzeuge weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf das globale Kundendienstnetzwerk für einen flexiblen Flugbetrieb. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.txtav.com.

Über Textron

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine leistungsstarken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die unter Umständen Umsatzprognosen enthalten oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Sachverhalte beschreiben. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter beispielsweise insbesondere Änderungen im Flugzeuglieferplan oder Auftragsstornierungen bzw. Zeitverzögerungen.

Über Civil Air Patrol

Civil Air Patrol ist die vom US-Kongress beauftragte und der US Air Force angeschlossene zivile Charter-Auxiliareinheit und eine auf freiwilliger Mitarbeit basierende nationale Organisation im Dienst von amerikanischen Gemeinschaften, die sich der Lebensrettung widmet und die Zukunft von Menschen gestaltet. Mit Tausenden von ausgebildeten Flugzeugbesatzungen und ehrenamtlich tätigem Bodenpersonal in allen 50 US-Bundesstaaten, US-Territorien und mehr als 1.400 Gemeinschaften in der ganzen Welt nutzt CAP eine vielseitige Flugzeugflotte, Bodenpersonalteams und Kadettprogramme zur Bereitstellung von Notfalldiensten, Luftfahrtausbildung und Jugendprogrammen. Dank seines landesweiten Netzwerks kann CAP schnell reagieren und Notdienste im Krisenfall unterstützen, beispielsweise mit Such- und Rettungsdiensten und Katastrophenhilfe bis hin zu humanitärer Hilfe und Einsätzen im Auftrag der Air Force. Darüber hinaus fördert CAP das Bewusstsein für Luftfahrt und Führungsfähigkeiten bei jungen Menschen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gocivilairpatrol.com.

Über die Missionsunterstützung von Civil Air Patrol

Civil Air Patrol agiert als zuverlässiger Kraftmultiplikator für militärische, zivile und staatliche Agenturen durch verlässliche und erschwingliche Missionsunterstützung im ganzen Land. CAP arbeitet über gemeinsame Trainingsprogramme mit militärischen Partnern zusammen, beispielsweise Unterstützung von JSTARS, Flüge von unbemannten Flugzeugen (Surrogate Remotely Piloted Aircraft), Routenvermessung aus geringer Höhe und Einsätze für Task Force North. Das Such- und Rettungsnetzwerk von CAP kombiniert ausgebildetes Luft- und Bodenpersonal mit nationalen Spezialeinheiten, darunter das National Cell Phone Forensics Team, National Radar Analysis Team und kleine unbemannte Flugzeugsysteme für die schnelle und wirksame Suche nach vermissten Personen und Flugzeugen. CAP verfügt auch über fortschrittliche Technologie für Notfall- und Katastropheneinsätze mit hochauflösender Bildgebung, LIDAR 3D-Scanning, Geodaten-Produkten und Mobilfunkforensik zur Unterstützung der Entscheidungsträger vor Ort. Weitere Dienstleistungen, wie Katastrophenschadenfotografie aus der Luft und am Boden, luftgestützte Flutwellenwarnung und luftgestützte Kommunikationsweiterleitung, sorgen dafür, dass die zuständigen Agenturen über die Informationen und Konnektivität verfügen, die sie brauchen, wenn herkömmliche Systeme ausfallen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gocivilairpatrol.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251215562588/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Doug Scott

+1.316.347.0116

dscott2@txtav.com

txtav.com