EQS-Ad-hoc: Stabilus SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Stabilus SE beschließt Aktienrückkaufprogramm



15.12.2025 / 17:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Stabilus SE beschließt Aktienrückkaufprogramm Koblenz, 15. Dezember 2025 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8) hat heute ein Rückkaufprogramm für eigene Aktien ("Aktienrückkaufprogramm 2025") gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG beschlossen. Es sollen Aktien der Stabilus SE zu einem Gesamtvolumen (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 20 Mio. € erworben werden. Auf Basis des derzeitigen Kursniveaus (Xetra Schlusskurs vom 12. Dezember 2025) entspräche dies etwa 4% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Aktienrückkauf soll unter Mandatierung eines Kreditinstitutes über die Börse durchgeführt werden. Die Aktien können zu sämtlichen gesetzlich zulässigen und in der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Februar 2023 genannten Zwecken verwendet werden. Das Programm soll am 15. Januar 2026 beginnen und bis spätestens 15. Januar 2027 abgeschlossen sein. Der Aktienrückkauf wird sich an den Regelungen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052, mit Ausnahme der Beschränkungen der in Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 genannten Zwecke orientieren. Weitere Einzelheiten werden von der Stabilus SE vor Beginn des Rückkaufprogramms veröffentlicht. Ende der Ad-hoc-Mitteilung Investorenkontakt:

Andreas Schröder

VP Investor Relations

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications



Ende der Insiderinformation



15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News